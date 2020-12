¿Encuentro por separado? En vista en que la gran mayoría de los chicos reality se encuentran disfrutando de sus vacaciones en Miami, no podía evitarse que se realizara una reunión. Este fue el caso de Vania Bludau, Mario Irivarren y Macarena Vélez.

El grupito se juntó en un popular lugar en Miami, donde gozaron de alcohol, música y mucha comida. Como era de esperarse, todos se encargaron de subir a sus respectivas redes sociales fotografías y videos del grato momento que vivieron.

Vania grabó el preciso momento en el que se encontró con Macarena Vélez, pero los usuarios se encargaron de difundir un pequeño detalle: Alejandra Baigorria también se encuentra disfrutando en Estados Unidos con Said Palao, expareja de la popular ‘Mujer increíble’.

Los cibernautas comentaron que Vania se habría juntado primero con Macarena, para horas después reunirse con Alejandra, todo con el objetivo de que ambas no se encuentren debido a la nueva relación que mantiene la ‘Rubia de Gamarra’ con Said Palao, ex de Vélez.

