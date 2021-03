La modelo Vania Bludau anunció que regresará a Estados Unidos tras pasar dos meses en el Perú junto a su novio Mario Irivarren. A través de Instagram, también denunció un supuesto “acoso” de la prensa.

“Me estoy yendo de viaje, ya me estoy yendo para Miami, no me extrañen mucho, me voy por un tiempito. Me voy con mi mamá”, contó Vania Bludau.

Según la modelo, periodistas -a quienes no identificó- la estarían acosando. Ella argumenta que este supuesto acoso se dio porque un reportero la siguió hasta su casa.

“Si bien ya lo había dicho que me iba de viaje, en realidad estoy también un poco fastidiada porque yo ya no entiendo el acoso, y digo acoso porque ya me parece a mí acoso, de que estén parados en la puerta de las casas, la gente de la prensa, para verificar o corroborar lo que uno hace”, explicó.

“No estoy haciendo absolutamente nada, me he movilizado en taxi para trasladarme aquí a la casa de mi mami”, agregó.

En ese sentido, Vania Bludau acusó a este grupo de periodistas de vender humo: “No sé si esta nota saldrá o no saldrá, lo que vayan a decir, whatever (como sea), pero pues venden más humo. Y sí, me voy de viaje, ya sabían, ya lo dije. Ya tenía que irme, ¿no? estoy dos meses acá, no se pasen”.

Pese a la cantidad de escándalos que ha protagonizado desde que volvió del Perú, Vania Bludau dijo no comprender por qué la gente está molesta con ella.

“Yo la verdad ya yo no sé si a la gente le molesta mi modo de hablar (...) yo no finjo, no puedo fingir”, se le escucha decir en el video.

Asimismo, la novia de Mario Irivarren contó que un periodista le pidió que pida disculpas, pero ella no lo hará: “Me molesta que el reportero me haya dicho ‘vas a tener que salir a pedir disculpas’. ¿Por qué pues? ¿Yo qué hice? Yo sí la verdad no entiendo, ya la gente se va por la tangente”.

Junto a los videos, Vania Bludau escribió: “Aprendí que en el mundo o te aman o te odia... Ya estoy grande como para preocuparme por lo que los demás dicen de mí”.

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza les pide a Mario Irivarren y Vania Bludau que vuelvan a “Esto es guerra”

Rosángela Espinoza les pide a Mario Irivarren y Vania Bludau que vuelvan a "Esto es guerra"

TE PUEDE INTERESAR