Tilsa Lozano reafirmó que no volvería a trabajar con Vanessa Terkes, su excompañera de conducción en el programa “Titanes” y hoy candidata al Congreso. “Fue una experiencia horrible. Se quejaba, lloraba, le daba pataletas (...) más allá de la química, era una persona rara, yo no me ponía a llorar en el set de televisión porque no me gustaban los aretes”, comentó en el programa Mujeres al Mando. | VIDEO: Latina