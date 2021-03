Rebeca Escribens se llamó la atención a sí misma por decir que las mujeres que no salen de sus casas son unas “damas”. “Mi papá era el buscador, mi mamá era una persona de su casa, una dama...”, comentó, hasta darse cuenta del trasfondo de su comentario. “O sea, qué Rebeca, las mujeres que están en su casa son unas damas y las que están afuera no. No seas graciosa, ¡no seas hipócrita!”, agregó. | VIDEO: América TV