La modelo Vania Bludau recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer el último martes 27 de abril en la ciudad de Miami, Estados Unidos. A través de Instagram, la novia de Mario Irivarren contó que ella es residente legal en ese país, pero informó que hay muchos turistas vacunándose.

“Yo soy residente, tengo un ID (documento de identidad) de Florida, tengo papeles aquí, no en todos los estados están vacunando a personas que no sean residentes, acá en Miami tienes que tener suerte, sé que en algunos estados sí están vacunando a turistas”, explicó Vania Bludau.

Sobre el momento de la vacunación, Vania Bludau comentó: “Me he sentido bien, solo me duele un poco el brazo, es una vacuna normal, súper rápida”.

La novia de Mario Irivarren explicó que al ser una vacuna de Pfizer, deberá colocarse una segunda dosis en poco menos de un mes para estar mejor protegida contra el COVID-19.

“Ya pasó un poco más de 10 horas que me puse la vacuna y en realidad no he tenido ningún síntoma, gracias a Dios, solamente me duele un poco el brazo, pero luego no he tenido nada”, explicó Vania Bludau sobre sus síntomas.

Cabe resaltar que Vania Bludau expresó su deseo de que pronto los peruanos tengan acceso a las vacunas: “Espero que pronto, pronto, en un tiempo no muy lejano, llegue la vacuna para todos en Perú”.

Fotos y videos: Instagram Vania Bludau

