La conductora del programa “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, no tuvo reparos en tildar de “pinochos” a Vania Bludau y Mario Irivarren luego de ver las imágenes donde Vania Bludau y Mario Irivarren están en una casa de playa y no acatando la cuarentena.

“Para empezar si bien es cierto que ellos llegaron de viaje, debieron hacer seis días de cuarentena y luego hacerse la prueba. Qué pinochos son, hicieron dos contenidos para sus redes. Mentirosos”, dijo Gigi Mitre frente a las cámaras.

Sumamente molesta, Gigi Mitre imploró a los peruanos a tener mucho cuidado pues estamos en una segunda ola y no debemos pensar que como a los chicos reality no les pasa nada, a otras personas tampoco les pasará.

“Hay que tener cuidado. No hay que estar ajenos a lo que está viviendo el Perú. La gente no tiene oxígeno, estamos en segunda ola y el gobierno no hace nada de nada, no traen más camas UCI y sí hay miedo, no solo está matando a gente adulta, sino también a gente joven”.

“No entiendo en qué idioma hay que hablarle. Los peruanos somos brutos o vivimos en Disney. Estamos peor que en otros lados”, agregó Gigi Mitre súper angustiada.

Gigi Mitre llama “pinochos” a Vania Bludau y Mario Irivarren por desacatar cuarentena | OJO

