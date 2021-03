Verano Extremo: ¿Qué dijo Carlos Vílchez sobre Rafael Cardozo y 'Tomate' Barraza?

Carlos Vílchez se pronunció sobre el nuevo reality de Latina, ‘Verano Extremo’, que sustituyó a ‘Bienvenida la Tarde’, donde estuvo trabajando hasta el año pasado con el ‘Niño Alfredito’ y Laura Huarcayo.

"Vi el primer día, es muy difícil para ellos. Sobre todo para Rafael Cardozo, sin experiencia es bien difícil, 'Tomate' tampoco la tiene pero trabaja en conducción (por Espectáculos). Para ellos mi reconocimiento porque de verdad es difícil. Tienen a Carloncho, nosotros no teníamos respaldo", indicó tras inaugurar "La Tienda de la Carlota" en el C.C. El Zapatón en Lima.

Respecto al bajo rating que viene registrando el programa, Carlos Vílchez dijo que "yo creo que los chicos van a aprovechar su momento, no me voy adelantar. Pero comenzaron con un rating (alto) y luego empezaron a bajar. En verano no te van a captar mucho porque la gente se va a la playa", sostuvo no dejando de hacer una crítica al reality.

"El primer día se dedicaron más a conversar que a competir. Imagino que ahora están analizando más el rating. La bronca de Génesis (Tapia) y Rosángela (Espinoza) pasó porque son dos chicas que no se quieren y la situación se les escapó de las manos. Yo no tengo nada contra las dos, pero yo no puedo comprender como Rosángela puede mentir tanto. Si se nota claro que ella escupió", acotó Carlos Vílchez.

