Vernis Hernández debido a la pandemia del Coronavirus se tuvo que reinventar como todos sus colegas artistas para poder salir adelante. Sin embargo, esta para al no poder realizar conciertos masivos la puso mal, no solo porque la deprimió sino que la hizo subir de peso.

“Yo estoy vendiendo una que otra cosa, mascarillas, protectores faciales, mamelucos, pijamas, lo que pueda vender, lo que aparezca. Y, bueno, yo no cobraba por saludos, pero a raíz de la pandemia empecé a hacerlo y la gente no se molesta porque entiende la situación. Esta pandemia me agarró sin ahorros porque justo había comprado mi departamento, lo saqué con crédito hipotecario y la inversión fue fuerte”, señaló.

¿ Y la música?

La música no la dejaré, yo sigo trabajando y haciendo cosas. La última producción que saqué es número uno en la radio, y pronto sacaré una segunda. Y el tema de los conciertos online, aunque es bien difícil porque la gente no tiene plata, algo te da. Yo tuve un primer concierto online en agosto y ahora a principios de octubre pienso hacer otro.

¿Anímicamente te afectó la cuarentena?

Caí en depresión los primeros meses, yo sufro de depresión, esto fue un golpe fuerte, no tenía de dónde sacar, se vinieron cosas encima, pero ahí estamos avanzando poco a poco. Y el padre de mi hijo sigue evitando su responsabilidad. Toda esta ansiedad me hizo comer mucho más y por eso he subido de peso.

¿Y has pensado en operarte?

Tengo una oferta del mismo doctor que ayudó a Micheille Soifer, y estoy esperando, si me dicen que mañana están todas las condiciones para que me pueda operar, me opero. No tengo miedo a esas cosas, confío mucho en el doctor y en su grupo de profesionales. Sí me molesta mucho mi peso, mi alimentación no la puedo controlar porque, como conté, sufro de ansiedad.

LO QUE DEBE SABER

Vernis Hernández pasó más de un imprevisto, como cortarse los dedos durante las grabaciones de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, que se verá este domingo a las 7:00 p.m. por América Televisión.