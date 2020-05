Tras el anuncio del retorno de“Esto es Guerra” a las pantallas de América Televisión mucha gente no ve con buenos ojos la emisión de este reality. En las redes sociales decenas de usuarios pedían a todos - a través de una campaña - dejar de sintonizar el canal 4. Incluso pedían al presidente Martín Vizcarra que no permita que este programa regrese a la TV.

No solo el público ha pedido que se deje de ver a los chicos realities, sino también Víctor Grados, hijo del fallecido Eusebio 'Chatos’ Grados, quien a través de sus redes sociales pidió al público sintonizar cualquier programa menos el de Esto Es Guerra.

“Por favor, hoy 6:50pm nadie prenda su televisor o sintonice canal 4 hasta las 8.30 pm. Aunque sea vean ‘Yo no me llamo Natacha’ que al menos nos alegra un poco... ‘Esto Es Guerra’ no eres importante y no lo fuiste tampoco... tanta gente muriendo y creen que queremos ver sus amoríos y ahora dizque solidarios. Si quisieran serlo lo harían fuera de cámaras", expresó indignado en Facebook.

Los productores del espacio han sabido manejar en la más absoluta discreción los nombres de quiénes finalmente serán los participantes, aunque algunos 'guerreros’ comenzaron a despedirse del programa debido a que no recibieron la llamada del productor, Peter Fajardo.

A pocas horas de su retorno a la TV, el productor ha compartido un mensaje en su cuenta de Instagram que no ayuda a despejar las dudas en torno al reality.

“Regresamos con mucha fe, ganas de trabajar y ayudar”, es el último mensaje que compartió en sus redes.

TE PUEDE INTERESAR