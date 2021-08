El vidente Hayimi hizo tremenda revelación en el programa “Amor y Fuego”, a donde fue invitado para hablar sobre el futuro del presidente de la República, Pedro Castillo.

Previo a indicar que Castillo no terminaría su gobierno y que el Perú no se convertiría en comunista, Hayimi quiso hablar sobre su visita a presidente de la República en Palacio de Gobierno.

Hayimi inició asegurando que él fue el más asertivo en sus predicciones. “Yo desde el año pasado vi que estaba Keiko, estaba Castillo. Yo no soy de carne y hueso, me equivoco y he recibido críticas pero como digo, es de gente frustrada”.

Seguidamente, el vidente Hayimi acotó haber visitado a todos los presidente sin excepción. “Charlatán no soy, porque no dicto charlas. A Vizcarra lo fui a ver a Palacio, pero no solo a él, he ido a ver a varios presidentes. He visto a todos los presidente”.

Durante su participación en “Amor y Fuego”, Hayimi contó haberse incluso disfrazado para poder ingresar a Palacio de Gobierno. “El señor Alan García me decía que vaya disfrazado. Una vez me fui disfrazado de cartero. No tengo por qué negarlo. Lo hice porque yo ya era conocido”.

