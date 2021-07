Mossul, el vidente más joven de Latinoamérica, como es considerado, informó a través de su cuenta de Instagram, que este sábado partirá hacia México.

Mediante su cuenta de Instagram, el vidente Mossul contó que este sábado por la tarde viajará al país azteca, pero antes dará unas cuentas predicciones a través de Zoom.

El vidente Mossul se mostró sumamente feliz con su viaje, por lo que lo compartió en su cuenta de Instagram. “Mañana espero me esperen para el Horóscopo del día. Llegando a México lo realizo”, escribió, pidiendo paciencia a sus seguidores.

Además, Mossul, quien se hizo muy popular por sus predicción que se hicieron en muchos de los casos realidad, informó que solo tiene citas disponibles para septiembre.

La última predicción que se le cumplió al vidente Mossul es la de John Kelvin, pues aseguró que se iría preso.

“Yo lo veo preso, no veo que salga de prisión. Yo creo que esta noticia va continuar por unos tres meses y su nombre lo vamos a ver en los periódicos. Van a salir a la luz muchas más personas a hablar porque no solo es ella. Este tipo de agresiones no es de ahora”, dijo hace días.

