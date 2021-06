El vidente más joven de Latinoamérica, Mossul, se mostró sumamente enojado en su cuenta de Instagram luego de que Twitter se hicieran pasar por él y lo dejaran como una persona racista y discriminadora.

Mossul salió al frente para negar tal publicación y asegurar que no tiene cuenta de Twitter, solo Instagram y Tik Tok.

“En primer lugar no tengo Twitter, no tengo cuenta de Twitter y se están haciendo pasar de mí”, señaló Mossul, mostrando como luego de la publicación que circuló, empezó a recibir cientos de mensajes en contra y altamente violentos.

Sobre la predicción del Perú vs Paraguay, el vidente Mossul explicó su predicción: “Sobre la predicción yo dije Paraguay, luego la producción me puso a Chile, son cositas, detalles y la verdad me confundieron mucho. Estaba tenso sobre la política ni de fútbol porque estoy cansado. Haré life pero déjenme terminar las citas porque estoy ocupado”.

