Tal como se anunció, la organización del festival Vivo x el Rock 2019 publicó los horarios oficiales del festival que incluye a bandas internacionales como The Strokes y Slipknot.

A través de sus redes sociales, el festival compartió una imagen en la que salen las más de 100 bandas y la hora en que se presentarán en los 7 escenarios que estarán disponibles.

“¡Horarios VIVO X EL ROCK 2019 LINE UP completo! Más de 100 Artistas en 7 Escenarios en simultáneo. Vivo X el Rock 2019 - sábado 23 de Noviembre - Universidad San Marcos (Estadio + Campo alterno + Explanada)”, dice la leyenda de la publicación.

En cuanto a The Strokes, la banda de Indie Rock tocará durante 2 horas en el escenario “Estelar B” entre las 11:30 p.m. del sábado 23 y la 1:30 a.m. del domingo 24 de noviembre.

En el caso de Slipknot, la agrupación de Nu Metal también dará un show de 2 horas, aunque en el escenario “Estelar A”, entre las 9:30 p.m. y las 11:30 p.m.

Ambas bandas cerrarán las presentaciones en los escenarios estelares. Los conciertos en estos puntos y los otros cinco (Rock, Fusión, Independiente, Red Bull y Dub Corner) arrancarán desde las 11:00 a.m.

Interpol, Bullet for my Valentine, Fito Paez, Mago de Oz, The Rasmus, son algunas de las otras bandas internacionales que estarán en el Vivo x el rock 2019.

Mar de Copas, Libido, Amen, Zen, Armonía 10, Camaguey, Los Shapis, entre otras bandas y artistas solistas nacionales también estará en esta edición del Vivo x el Rock.

Hay que recordar que el Vivo x el Rock 2019 se realizará el sábado 23 de noviembre en el Estadio de la Universidad de San Marcos y las entradas están a la venta a través de Teleticket.