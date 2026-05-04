Regresan a Lima las inolvidables actrices de la icónica novela “Yo soy Betty, la Fea” Lorna Cepeda y Natalia Ramírez con la fabulosa comedia teatral “Muertas de risa”, en una única función este lunes 11 de mayo en el recién inaugurado Multiteatro Movistar de Surco.

En la icónica telenovela “Yo soy Betty, la fea”, la actriz colombiana Lorna Cepeda interpretó al memorable personaje de Patricia Fernández, conocida popularmente como “La Peliteñida”. Era la antagonista cómica, recepcionista de Ecomoda. Junto a ella estaba Natalia Ramírez, que interpretaba a Marcela Valencia, una mujer elegante, accionista de Ecomoda, celosa y con un carácter perfeccionista y clasista, que luchaba por el amor de Armando. Era la mejor amiga de “la peliteñida“ y ambas enemigas de Betty.

“Muertas de Risa”

En esta divertida y provocadora puesta en escena, dos mujeres se enfrentan a una verdad incómoda: han amado al mismo hombre. Entre situaciones hilarantes, confesiones explosivas y momentos cargados de ironía, ambas descubrirán que el amor no se comparte, no se negocia... y que el verdadero desafío es aprender a elegirse una misma.

“Muertas de Risa” promete una noche inolvidable, con carcajadas aseguradas y un mensaje que conecta con el público: el amor propio siempre va primero. Una historia ágil, irreverente y llena de giros que sorprenderán hasta el final.

“Muertas de Risa” será presentada en el recién inaugurado Multiteatro Movistar de Surco en única función el lunes 11 de mayo. Entradas en Teleticket.