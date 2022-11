El legado continua. Luego que Walter Lozada en vida se dedicará íntegramente 50 años a la formación y consagración de ‘Armonía 10′, los accionistas de la asociación de la orquesta decidieron cerrarle las puertas a la familia del ícono de la cumbia, prescindir de ellos, un hecho que los ha dejado sorprendidos, pero no derrotados.

Es por ello que la esposa e hijos de Lozada, del recordado productor musical, han decidido cristalizar el un nuevo proyecto ‘Walter Lozada & orquesta... el legado continúa’ , la cual se da a tan solo días de cumplirse el cuarto mes de la sensible partida del ícono de la cumbia.

Esta situación se da, luego que la familia se cansará de soportar tantos atropellos, el no ser considerados en las reuniones sobre los eventos de la orquesta, por lo cual en primera instancia solicitaron reunirse con los socios de la orquesta y así llegar a un acuerdo. Sin embargo no recibieron respuesta y en la segunda citación su abogado fuera impedido de estar presente.

Es por ello que Bianca Lozada, hija del fundador de ‘Armonía 10′, salió al frente para explicar lo que viene ocurriendo. “El día de hoy la empresa ‘Consorcio Lozada S.A.C.’ apoderado de ‘Armonía 10′, ha solicitado una convocatoria de socios, nosotros ya tenemos la anotación preliminar de nuestra asociación inquestada y es válido que podamos asistir a esa reunión”, comenzó diciendo.

“Como bien dice aquí claramente, el día lunes que fue la primera convocatoria, ellos no llegaron a la reunión, hoy era la segunda convocatoria y no han dejado ingresar a nuestro abogado, el doctor Luis Alberto Tudela Varela. El doctor ha estado ahí tocando la puerta desde la mañana, ha tenido impedimento de ingreso, y nos han enviado una dirección errada. No voy a permitir más atropellos con mi familia, Walter Lozada ha hecho Armonía 10 y es totalmente bajo que a nosotros, los hijos, nos estén negando los derechos”, agregó.

Ante tanto atropello, la familia Lozada ha decidido lanzar su propio proyecto musical, la que en los próximos días realizará su debut en Piura, la ciudad que vio nacer al ícono de la cumbia, para luego realizar una gira por todo el Perú con todos los éxitos que Lozada ha dejado para el recuerdo como “Me emborracho por tu amor’, “Cervero’”, “Juraré no amarte más”, “Hasta las 6 de la mañana”.

“Jamás pensamos que todo terminaría así. Pero también es cierto que nuestro padre fue un grande. A veces cuando ya no se puede llegar a un acuerdo, es mejor dar un paso al costado y mirar hacia el horizonte”, finalizó Bianca Lozada.