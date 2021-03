El cantante cusqueño William Luna usó sus redes para expresar su molestia luego de que el cantante colombiano Camilo se refiriera a Machu Picchu como “ruinas”.

William Luna le recordó a Camilo que Machu Picchu es más que ruinas, es una Maravilla del Mundo.

“¿Ruinas de Machu Picchu? No me parece. Yo sé que son unos muchachos con bastantes fans, su música bonita, pero que se expresen de Machu Picchu como ruinas, no, es un centro histórico, una maravilla mundial. No puedes decirle ruinas a Machu Picchu”.

A través de sus redes, le pidió a Ricardo Montaner que les enseñe a Camilo y Evaluna Montaner tener más respeto.

“Camilo, Evaluna, hija de un gran cantante que yo admiro, Ricardo Montaner, yo creo que su papá debería decirles que es una ofensa para los cusqueños y los peruanos”, agregó.

En ese sentido, William Luna les recordó que la fama es efímera. “Muchos quisiera decir que se quieren colgar de nuestra fama, por favor, la fama es efímera, pero hay que respetar. Hay que respetar bastante lo que nosotros denominamos lo mejor que tenemos. Es indignante. Como cusqueño no me parece”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Susy Díaz implora para que se abran las iglesias: “La oración tiene poder, queremos orar” | OJO

Susy Díaz implora para que se abran las iglesias: “La oración tiene poder, queremos orar” | OJO

TE PUEDE INTERESAR