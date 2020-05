El cantante Willie González sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de la música. En una reciente publicación en Instagram, el salsero señaló que “Esencia” fue su último disco y oficializará su “jubilación” en unos meses.

“Con este disco me despido de la música. Voy a realizar mis últimas entrevistas para retirarme”, señaló el salsero. Sin embargo, en su comunicado afirmó que esta jubilación se debería a personas que le “quitan la paz y humanidad”, hecho que ya no permitiría. “En agosto me quito de la música. Adiós a todos”, sentenció.

El intérprete de “No podrás escapar de mi” aseguró que antes del retiro acabará algunos compromisos que tiene en Centroamérica y Sudamérica. “No quiero retirarme y dejas esos compromisos sin cumplir. Voy a dejar una persona administrando este Instagram”, finalizó.

En una respuesta a un comentario de un usuario, González agradeció a sus seguidores por su apoyo. “Gracias pro tantos años (...) pero de verdad me cansé. Me voy a dedicar a mi estudio de grabación y grabar otros talentos”, añadió.

Cabe resaltar que el cantante regresó este año a la música tras el lanzamiento de “Esencia”, álbum que salió a la luz a inicios de enero del 2020. Según afirmó el salsero, este disco es el que más se parece a sus producciones de los ochenta.

