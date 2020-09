Ximena Hoyos sorprendió a sus seguidores al contar que pudo volver a almorzar con sus dos padres tras 17 años.

En su cuenta de Instagram, la actriz reveló que era un día muy especial para ella: “Quiero expresar mi felicidad porque hoy no es un día cualquiera: hoy voy a almorzar con mis papás. Y tú dirás '¿y qué de raro tiene eso?”, señaló.

Ximena Hoyos explicó que aunque sus padres tienen una relación cordial, hace muchos años no se sentaban a almorzar juntos y con ella.

“Bueno, yo no almuerzo con ellos dos juntos hace como más de 17 años (...) Mis papás me tuvieron súper jóvenes, no se llevan mal ni nada pero por cosas del destino no están juntos, no me afecta ni nada pero no calculan la felicidad que siento en este momento de que voy a almorzar con ellos dos”, reveló.

La influencer también compartió bromas durante el almuerzo y aclaró que entre ellos no existe nada más que una relación de padres: “Yo sé que no hay amor”, dijo entre risas.

En su cuenta de Instagram, Ximena Hoyos publicó una fotografía con ambos y les dedicó emotivas palabras: “17/09/20 apunten la fecha, una de las más importantes de mi vida️. Hoy fue un día de mucha felicidad!!! se nota no? #papitos #amorch”.

