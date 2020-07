La exchica reality Ximena Hoyos fue atacada por una usuaria quien le recordó de la peor manera su operación por tumor en la cabeza cuando era adolescente.

Tras leer este mensaje, Ximena Hoyos le respondió, pero antes dejó en claro que no le afecta este tipo de comentarios.

“Gracias a Dios a mí, ese tipo de comentarios, no me importan. Literal me los paso por acá (tocándose el pecho). Hay personas que se toman apecho estos mensajes y si les afectan. Seguro son personas sin nada que hacer, soy bien importante para ella. Si en algún momento te llegaron así, zúrrate”, dijo Ximena Hoyos a través de sus Instagram Stories.

Este mensaje le escribieron a Ximena Hoyos luego de que viajara a Máncora en plena pandemia del coronavirus o Covid-19, cuando es recomendable viajar solo si es necesario.

Sin embargo, Ximena Hoyos dejó en claro que ella asume la consecuencia de sus actos y restó importancia a las críticas que le hacen por las redes sociales.

Ximena Hoyos responde a usuaria que le recordó su operación por un tumor-OJO

