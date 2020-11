Xoana González se encuentra atravesando uno de los momentos más felices de su vida. Y es que la modelo se casó esta tarde por civil en una ceremonia privada donde solo asistieron familiares y amigos muy cercanos a la parejita.

Antes de la 1 de la tarde, la argentina llegó a la Casa de la Juventud prolongada “Santa Cruz” ubicada en el distrito de Miraflores, junto a su novio Javier González.

“Por fin acá, no esperaba más. Estoy re nerviosa, pero más que nerviosa, traspirada. No contamos con que me iba a olvidar el DNI y documentos, las perras salieron corriendo. Esto es tragicómico”, dijo en un principio Xoana.

“Si, estoy bastante nervioso. Está hermosa, estoy feliz”, expresó el empresario.

Xoana González también reveló que se irá de luna de miel a Punta Sal, donde también realizará una boda simbólica.

TE PUEDE INTERESAR