La modelo argentina Xoana González se disculpó con la modelo Ivana Yturbe, quien recientemente se casó con el futbolista Beto da Silva y de quien dijo que se había copiado de su vestido de novia.

Tras enterarse que estaría embarazada, Xoana González se sintió culpable y dijo que de ser cierto, entonces le hubiera hasta prestado su vestido de matrimonio.

“Ven que he estado hablando un poquito de más con el tema del vestido de novia de Ivana, me siento un poquito culpable si está embarazada. Si está embarazada le mando un gran beso y copiate lo que quieras. Te hubiera prestado y no hubieras gastado plata”, dijo en un video que compartió en uno de sus redes sociales.

Sobre la declaración en la que dijo que Ivana Yturbe no estaría tan enamorada de Beto da Silva y volvería con Mario Irivarren, Xoana González agregó:

“Quizás di una declaración que ya está en los portales y es que quiero que vuelva con Mario. Si está embarazada, ¿Cómo va volver con Mario?. Es que Vania me parece una diosa, una mujer súper sexy. Si fuera lesbiana, le iría”, agregó.

Luego añadió: “Ivana me gustaba con Mario, es de esas relaciones que tóxica que quieres que terminen juntas, pero sabes que estando juntos se matan. Mejor que estén separados”.

