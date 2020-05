Magaly Medina causó una tremenda polémica al mostrar unos chats donde el futbolista de la selección peruana, Pedro Aquino, le propone tener "una amistad discreta” a Xoana González e inclusive le confirma que se encuentra separado, afirmaciones que se ponen en duda debido a las publicaciones que él tiene en sus redes sociales junto a su esposa.

“Me siento una porquería de persona, me mató la historia de amor. Pero la tiene que respetar el hombre, él es el que le jura fidelidad a la mujer. Si estuviera soltera no me fijaría en él, pero me parece que es doloroso ver eso (el informe) a mi me da pena”, manifestó la modelo.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ señala que si el jugador decidió tener un compromiso con Katherine Fernández, su esposa y madre de pequeña hija, pues debe respetarlo.

“Claro, los dos tienen una historia de amor, se conocieron muy jóvenes. Ella era voleibolista, él jugador de fútbol. Ahora el tiene 25 años, pero cuando tú decides tener un compromiso, una familia, tienes que ser claro. Eso de decirte que está separado, pero si en mayo la ha estado felicitando por el día de la madre, al menos que la cuarentena le haya hecho entrar en crisis”, señaló.

La ‘candente’ conversación

Recordemos que la conductora puso en evidencia que el futbolista habría intentado tener una amistad “discreta” con la argentina, quien rápidamente le aclaró que tenía novio.

Pedro A: “Si sabes quién soy verdad, espero no incomodar, amiga”

Xoana González: “Sí obvio, sé quién eres”

Pedro A: “Sabes hace mucho quería escribirte”

En la segunda conversación se ve que el deportista pide a la modelo que sea discreta, mientras que ella le hace el “pare” y le advierte que tiene pareja.

Pedro A: “Pero de hecho también estaba con mi esposa pues, ahora que ando separado dije ahora le escribiré. Pero viste, no me gusta nada el escándalo, quiero una amistad bien discreta, ¿si me entiendes?”.

Xoana González: “Yo estoy con novio”.

Pedro A: “Si, claro sí lo sé, pero no te dejan tener una (...)”.

