El conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, Yaco Eskenazi se incorpora al elenco de la telenovela “La Otra Orilla” con un misterioso personaje. Esta producción se emite de lunes a viernes a las 9:00 de la noche por América Televisión.

En esta ocasión Eskenazi, hace su ingreso a la ficción producida por Michelle Alexander, con el personaje de Gonzalo De la Cruz, joven gerente de un canal de televisión, quien queda prendado con Patty (Alicia Mercado), reportera del canal a quien aparentemente desea conquistarla.

De esta manera el exchico realitie vuelve a la actuación, luego de su participación en la telenovela “Dos Hermanas” la cual salió del aire debido a la pandemia del Coronavirus.

“Me siento muy contento de volver a la actuación, cuando me llamaron no dude ni un momento, pues sé que en Del Barrio se están tomando todas las medidas necesarias para cuidarnos. No puedo hablar mucho de mi personaje, solo puedo decir que dará mucho que hablar ya que intervendrá en la historia de amor de Patty y Sergio (Martín Velásquez)”, dijo Eskenazi.