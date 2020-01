Yaco Eskenazi y su esposa Natalie Vértiz visitaron el set de “En boca de todos” en el estreno de la temporada 2020. El también actor protagonizó un emotivo momento al recordar a su papá, Raúl Eskenazi, quien falleció el pasado 1 de enero.

El conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” no pudo evitar quebrarse al mencionar las enseñanzas que le dejó su padre.

“Mi papá Raúl, mi superhéroe siempre. A pesar de que una persona se puede equivocar, mi papá siempre estuvo conmigo, y nunca dejó que yo tome algún camino que no debía. Era un papá tan preocupado por su familia, que de verdad creo que formó un hombre igual. Yo no me imagino una vida sin mi esposa, sin mi hijo”, manifestó el esposo de Natalie Vértiz.

El exchico reality contó que días antes de que su papá falleciera sostuvo una conversación profunda con él, donde hablaron sobre la importancia de la familia. “Justo antes de dejarnos, tuvimos una conversación muy linda en Navidad sobre la familia. Te voy a extrañar siempre papito”, dijo con la voz entrecortada.

La figura de América Televisión recibió como obsequio un retrato de su papá. Al ver la imagen, Yaco se emocionó hasta las lágrimas, y su esposa lo abrazó. “Estos detalles son justamente los que me hacen sentir que estoy en familia”, dijo Eskenazi a modo de agradecimiento.

Yaco Eskenazi se conmueve en programa vivo al recordar a su papá. (Video: América TV)