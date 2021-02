Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz anunciaron, a través del programa ‘Estás en todas’, que serán padres por segunda vez. Además, con mucha emoción revelaron la tierna forma en la que contaron esta bella noticia a su hijo Liam.

La modelo no quiso que su hijo se entere de forma simple sobre la llegada de su hermanito. Ella preparó todo para transmitir toda su emoción a su pequeño.

“Con Liam esperamos que se cumpliera los tres meses para contarle. Yo le quería contar así no más: ‘Oye Liam vas a tener un hermano’, pero para que vean con la mujer perfecta que me casé, agarró una cajita y adentro puso la ecografía. Liam acababa de ver una película de las cigüeñas y estaba con toda la idea que ellos traían al bebé”, dijo Yaco Eskenazi.

A lo que Natalie agregó: “Y Liam me preguntaba: ‘Mamá, ¿cómo viene los bebés?’. Y vio la película de la cigüeña y me dijo: ‘Hay que verla’. Yo sabía que estaba embarazada, él no. Yo estaba ansiosa y feliz de ver la película con él”.

“Así que en el desayuno, Natalie le dijo: ‘Han tocado la puerta, vamos a ver’, y apareció un cajita. Y le dijimos: ‘Es un regalo para ti’. Liam, abre’, empieza a ver y pregunta: ¿qué es esto? Y le decimos: ‘la foto de tu hermanito’. Nosotros estábamos nerviosos de cómo lo iba a tomar, pero Liam tiene el alma de la mamá y dijo: ‘Qué lindo, cuándo llega”, contó Yaco emocionado.

Natalie añadió que cómo la cajita decía: ‘La cigüeña ha tocado tu puerta’. Inmediatamente, Liam corrió hasta la puerta de su casa para ver si encontraba aún a la cigüeña.

“Yaco y Liam se sentaron a ver la ecografía. Liam no podía creer lo que estaba viendo”, dijo la modelo y el conductor dijo que incluso le enseñaron los videos del latido del corazón de su hermano y el pequeño estaba muy emocionado.

