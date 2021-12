La cantante Yahaira Plasencia realizó una transmisión en vivo con el productor Sergio George tras las fuertes críticas que recibió por ingresar al reality “Esto es guerra” pese a que, según ella, estaba internacionalizando su carrera.

Durante el live de Instagram, la “reina del totó” dedicó varios minutos a Magaly Medina. Aunque no se atrevió a decir el nombre de la periodista, hizo referencia a su programa y respondió a las críticas de la “urraca”.

“Yo sí quiero decir algo porque a mí sí me molesta cuando dicen que ‘ella todo lo que ha logrado, lo ha logrado por tal persona’”, dijo la salsera.

En ese sentido, Yahaira Plasencia negó que sus logros se deban a Jefferson Farfán: “Yo trabajo desde que tengo uso de razón, yo he sido muy conocida en el ambiente de la música antes de hacerme conocida por mi expareja a nivel nacional”.

Según ella, está cansada de que algunas personan afirmen que todo lo ha conseguido gracias a la fama que ganó por ser la pareja del seleccionado peruano:

“Mucha gente tiene en la cabeza que con un hombre al lado puedes lograr muchas cosas y no es así, esa mentalidad mediocre la tienen unas cuantas personas que se llenan la boca en hablar y decir cosas que no son. Y lo digo así porque yo nunca respondo, nunca digo absolutamente nada pero ya me tienen harta que estén hablando de mí todo el tiempo y cuando me tienen al frente pasan la franela y no me dicen absolutamente nada”.

“Soy Yahaira Plasencia antes de, con y después de, así que ya basta de tanta mentira, de estar denigrando a cada rato”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR