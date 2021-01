Magaly Medina tuvo como invitada en su programa “Magaly TV La Firme” a Daniela Darcourt pues presentaron el videoclip que grabó con su esposo Alfredo Zambrano.

Fue ahí cuando respondió algunas preguntas de los fans, entre ellas: ¿Por qué chanca muchos a Yahaira Plasencia y no a Daniela Darcourt.

Magaly Medina explicó que siempre la ha criticado. “Yo he dicho que desde que conocí a Yahaira, la he chancado, la pobre nació sin estrella para mí”.

Luego explicó que lo hace porque si llegó a donde está ahora como cantante fue porque tuvo ayuda de Jefferson Farfán y no por mérito propio. “Yo no la admiro porque ella llegó a donde llegó por ayuda de Jefferson Farfán y Daniela me impresiona por su buena voz”.

“Daniela es una mujer tan digna y se quiere tanto, que no lo hubiera permitido”, agregó al urraca.

