La cantante Yahaira Plasencia sorprendió a propios y extraños al contar detalles de su vida personal a través de las preguntas de Instagram.

Un usuario preguntó a la salsera si era posible llevar a la par su carrera y una relación. Para sorpresa de todos, la ‘reina del totó' aseguró que no se enamorará.

“No lo sé, Rick. Quizás si me enamoro, pero eso no va a pasar (con el tiempo me volví un poco fría) estoy muy bien así”, respondió Yahaira Plasencia.

“¿Te gusta alguna persona en este momento?”, preguntó otro cibernauta a la cantante. La ‘reina del totó' admitió que “quizás” hay alguien en su vida, pero quiere seguir soltera.

“Quizás... Pero prefiero priorizar mis proyectos, mi carrera, a parte esta etapa de mi soltería me gusta mucho”, señaló Yahaira Plasencia.

Recordemos que Yahaira Plasencia ha sido vinculada sentimentalmente con el cantante cubano Nesty y con el participante de “Esto es guerra” Pancho Rodríguez.

