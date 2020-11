La cantante Yahaira Plasencia se encuentra en Estados Unidos desde hace varios días trabajando en su música.

Y como es usual, la “reina del totó” cuenta todo lo que hace por su cuenta de Instagram. Así ocurrió recientemente cuando, para sorpresa de muchos, envió un mensaje al artista peruano Tony Succar.

“Felicidades!! Temón, temón, escúchenlo ya! Con la participación de un grande @tonysuccar”, escribió Yahaira Plasencia en un video grabado mientras paseaba por las calles de Miami.

En el fondo del video se escucha el tema “Y ahora qué hacemos” de You Salsa con Tony Succar.





De hecho, la salsera también escribió “Y ahora qué hacemos?” junto a dos misteriosos emojis.

Este mensaje llega meses después de que el propio Tony Succar admitió que aunque respetaba a Yahaira Plasencia, su música no le llamaba la atención.

“Soy amigo de Daniela Darcourt y Josimar, me parecen fantásticos. Aunque mi favorito se llama César Vega. ¡Ese muchacho tiene un swing! En cuanto a Yahaira Plasencia, soy muy transparente y la verdad es que no me llama mucho la atención. No lo critico, pero yo vengo de otro tipo de escuela. Pero al final está haciendo música y eso es lo bueno”, dijo Succar.

También llamó la atención que justo en estos días, Daniela Darcourt también se encontraba en Estados Unidos trabajando con Tito Nieves, pero no hubo interacción entre ella y Tony Succar. ¿Será Yahaira la nueva favorita del ganador del Grammy?

