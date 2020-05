Recientemente el club Lokomotiv de Moscú confirmó que Jefferson Farfán se había contagiado de coronavirus y estaba en cuarentena en su casa. Inmediatamente se especuló que la salsera Yahaira Plasencia podría estar infectada, ya que se encuentran juntos en Rusia.

Sin embargo, desde que se conoció que la “Foquita” tenía COVID-19, Yahaira Plasencia ha desaparecido de las redes sociales.

La última publicación que la “reina del totó” hizo en Instagram es del 7 de mayo. Desde entonces, Yahaira Plasencia no ha compartido ninguna foto en su perfil como acostumbraba a hacerlo en sus primeras semanas en Rusia.

Todo se derrumbó

En tanto, uno de sus últimos mensajes en Instagram fue una oración que muchos interpretaron que estaría dedicada a Farfán. "Ten presente esto: Dios es más grande que todo eso que hoy estás enfrentando. Puede que sea difícil confiar, pero el Señor dijo: ‘Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron’. Así que a creerle a Dios en medio de esa situación, que Él promete cumplir su palabra”, se lee en el post que hizo la salsera hace varios días.

Desde entonces, Yahaira Plasencia no se ha pronunciado en Instagram y de acuerdo a la columna “Pisa Pelota” del diario Trome, el futbolista estaría buscando la forma de que la “reina del totó” vuelva al Perú, pues ya no la soporta.

“Ya no la aguanta, ella tampoco y decidieron acabar con todo. El pelotero perdonó hasta lo que no se debe, pero no soportó la convivencia. Ese posteo de la ‘Cotó’ en Instagram rogando por su salud es puro tango”, indicaron en el mencionado medio.

VIDEOS RECOMENDADOS

Dr. Elmer Huerta habla sobre la automedicación en pacientes con coronavirus

Elmer Huerta sobre automedicación - OJO