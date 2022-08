Yahaira Plasencia no toleró que las conductoras de ‘América HOY’ quisieran involucrarla en un presunto conflicto con Tilsa Lozano. Todo comenzó cuando Brunella Horna deslizó hace unos días que a la ‘reina del totó' no le agrada la modelo.

“Yo no tengo ningún problema con nadie. Tilsa no me cae mal, hubo dimes y diretes (en el pasado) pero ya pasó hace muchos años; ella está en lo suyo y yo en lo mío, si la veo en algún lado yo la saludo, y super bien con todo”; comentó la salsera.

Sin embargo, Janet Barboza insistió con el tema, señalando que “había el rumor” de que cuando Yahaira vio a Tilsa en un show en Virginia (Estados Unidos), ellas no se saludaron.

“Si la saludé, ustedes están inventando”, se molestó Yahaira. La artista alzó la voz, bastante agobiada, y agregó: “ Les voy a decir algo y quiero que lo tomen de la mejor manera, yo estoy aquí por el tema de ‘la Gran Estrella’, no para este tipo de cosas ”, comentó la coach musical de los con concursantes de ‘La Gran Estrella’ programa de Gisela Valcárcel.

Janet Barboza quiso provocar aún más a Yahaira, diciendo que “Sergio George es quien no ha querido y es quien le ha bajado el dedo a Tilsa Lozano” para estar como jurado en el programa sabatino.

“ ¡Ahora meten a Sergio! Están hablando cosas que no son, no hay que meter a terceras personas, si no hay una información sólida, donde tengan una prueba, mejor no decirlo , estoy aclarando que todo bien con Tilsa. Sergio no tiene nada que ver. Si ella entra a programa, todo súper bien”, dijo Yahaira, indignada.

TE PUEDE INTERESAR