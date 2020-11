Jorge Plasencia, el hermano de Yahaira, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, ya que la madre de su primer hijo, Olenka Mejía, lo acusa nuevamente de no cumplir como debe ser con su pequeño.

En declaraciones para el programa “Amor y Fuego”, la modelo aseguró que el popular ‘Yorch’ le dijo que tenía coronavirus como excusa para no visitar a su hijo.

“Anteayer me llamó y me dijo que tenía el COVID y que no podía ver a mi hijo, cuando es mentira, porque ayer estuvo en el ensayo con Yahaira”, comenzó contando.

“Aparte de eso, me debe plata la mamá, me debe tres mil soles. Estoy disponible a que él le retire el apellido a mi hijo, no quiero que él le de nada. Lo único que quiero es que me paguen y que se olviden de mi hijo”, agregó.

Asimismo, Olenka mencionó que la pensión de alimentos solo sería de S/ 350 soles mensuales. “Él había quedado en darme a mi mensualmente 350 soles, eso no alcanza para nada de los gastos que tiene mi hijo. Él no sabe ni donde vive mi hijo, no está pendiente de nada”, manifestó indignada.

Jorge Plasencia no estaría cumpliendo como padre - Ojo

