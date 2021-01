Yahaira Plasencia decidió realizar una trasmisión en vivo vía Instagram con varias figuras salseras nacionales. Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños fue que la cantante no tuvo reparo en gritar su soltería a los cuatro vientos.

La ‘Patrona’ dio detalles de su vida sentimental tras un peculiar comentario que hizo Amy Gutiérrez mientras se encontraban conversando.

“A Yahaira Plasencia no le faltan los pretendientes, solo que tú estás en una etapa de tu vida donde obviamente tu quieres enfocarte en tu carrera, y eso se respeta. Aunque mucha gente no lo entienda, lo importante es que tú sepas lo que quieres, y me encanta. Mujer empoderada”, comentó la intérprete de ‘No sé'.

“Yo creo que una pareja no te quita tiempo, pero ahorita lo mejor es estar así tranquila quiero enfocarme mucho en mi carrera. Los pretendientes no faltan, el ganado tiene que estar ahí siempre, pero nada oficial”, respondió la popular ‘Reina del toto’.

“Claro, mejor estar sola que mala acompañada”, aseveró Amy.

TE PUEDE INTERESAR