La salsera Yahaira Plasencia pidió disculpas en el programa “Amor y Fuego” a las personas que se sintieron ofendidas por incluir la escena de la maletera en su videoclip de su nuevo tema “Dime”.

Yahaira Plasencia aseguró que no tuvo intención de sacar provecho de su escándalo protagonizado en una fiesta COVID-19 ahora con su nueva canción; y menos reírse de quienes han perdido un ser amado por esta enfermedad.

“Quería pedirle disculpas a todas las personas por el tema de la maletera, del videoclip. Gracias a Dios yo no he perdido ningún familiar”, dijo Yahaira Plasencia en entrevista.

Seguidamente reveló que a sus hermanos sí les dio coronavirus o Covid-19, pero a sus papás no. “A mis hermanos sí les ha dado Covid, pero a mis papás no. Tengo amigos que han perdido familiares y se han sentido sentidos por eso, pero no ha sido con un afán de ofenderlos”.

Una vez más, Yahaira Plasencia pidió disculpas antes de terminar la entrevista. “Estamos pasando una época difícil y no ha sido mi intensión afectarlos. Mis más sentidas disculpas y esto era una tema de mi canción, de Sergio”.

