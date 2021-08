El pasado martes “Amor y Fuego” anunció como ‘ampay’ la visita de Yahaira Plasencia a la casa de Carlos Ascues. Sin embargo, la salsera negó haber conocido al futbolista y que solo pasó por su domicilio por un amigo.

Rodrigo González conversó en vivo con la salsera y ella explicó que estuvo con sus amigos Edson Dávila, Mirella Paz y Ángelo Nieto.

Fue este último el que le dijo a Plasencia que la llevaba a su casa en su taxi, pero que primero iban a ir a pasar por otros lados, incluyendo la casa del jugador de Alianza Lima.

“Quiero decir que yo no conozco a Carlos (Ascues) y no tuve algún contacto con él y no lo conozco para nada. Ahora aprovecho tu programa para aclararlo. Yo fui para dejar a mi amigo Ángelo porque él me iba a dejar en la ruta”, comentó al espacio de Willax TV.

Por su lado, Carlos Ascues no ha salido al frente a comentar si en verdad la salsera acudió a su casa por su hermano Álvaro Ascues.

En su cuenta de Instagram compartió una historia donde se le ve concentrado con su equipo y sus compañeros. Su hermano tampoco salió a dar una respuesta.