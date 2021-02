La cantante Yahaira Plasencia realizó una transmisión en vivo recientemente junto al productor Sergio George. Esta vez la salsera presentó parte de su nuevo tema y se dedicó a despotricar contra Magaly Medina.

Sin embargo, un momento que no pasó inadvertido para los usuarios fue el blooper que protagonizaron la salsera y su hermana Silvana al inicio del live de Instagram.

Aparentemente, al no notar que ya se había conectado, Yahaira Plasencia pidió ayuda a su hermana para buscar un filtro que la “aclare”. Según la salsera, quería verse “más rojita”.

Esta fue la conversación entre Yahaira y su hermana Silvana:

Yahaira: Silvana, no lo encuentro.

Silvana: ¿Pero ya se conectó?

Yahaira: No, no, no. Quiero ese filtro que se te ve más claro.

Silvana: Ah, este. Pero ¿por qué no está?

Yahaira: Ves, no sé qué pasa. ¿Estos no son?

Silvana: Ah, sí, eso es pues.

Yahaira: Este es el que me gusta. Me veo más rojita.

