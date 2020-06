Yahaira Plasencia estuvo en una trasmisión en vivo vía Instagram desde Rusia con su colega Susan Ochoa. Y es que la salsera no se pudo librar de preguntas candentes sobre su vida privada, pues se animó a revelar detalles inéditos que sorprendieron a propios y extraños.

Uno de los temas que tocaron fue la interpretación que hizo Rosángela Espinoza en el programa “Esto es Guerra”, donde imitó a la popular ‘Reina del totó‘. Frente a ello, Susan le preguntó a Yahaira si es que le molestó dicho performance.

“Nunca he hablado de ese tema (sobre una posible rivalidad), ni tampoco me interesa hacerlo. Todo es televisión la verdad y vi lo que hizo de mi, me pareció súper chistoso, súper gracioso, yo no tengo problema con nadie. Mejor, más promoción para mi”, manifestó la pareja de Jefferson Farfán.

