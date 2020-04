La cantante salsera Yahaira Plasencia se encuentra en un momento muy feliz pues está viviendo en Rusia con el futbolista de la selección nacional, Jefferson Farfán.

Fue el propio 'foquita' quien se animó a confesarle, a través de una trasmisión en vivo, a su amigo Paolo Guerrero que estaba pasando la cuarentena con la intérprete de Cobarde.

Desde ese entonces, Yahaira Plasencia no ha sido ajena a las preguntas sobre el posible romance que tendrían, ya que ninguno de los dos ha confirmado su amiste.

En medio de las especulaciones, Yahaira Plasencia fue consultada sobre una posible boda con Jefferson y si esta le gustaría que fuera televisada como la de Edison Flores, compañero de la selección de Farfán, quien en diciembre del año pasado pasó a la fila de los casados con doctora Ana Siucho.

“¿Yahaira quiere que el Perú sea testigo de su boda con Jefferson?”, preguntó Choca Mandros.

La reina del totó dijo esto: "Definitivamente no (televisaría mi boda). Es un momento tan lindo que uno guarda y solo estaría la gente más cercana que me estima, que me valora".

"No tengo nada en contra, pero eso depende de mí. Es algo privado, es un momento importante de las personas, de la pareja”, agregó.

Sobre su relación con Jefferson Farfán, la salsera dijo que no confirmaría nada pues es su vida privada.

"Me pueden ver, pero digan lo que digan, yo no voy a decir algo o voy a dar explicaciones. No se las doy a mi papá y lo voy a decir a las demás. Yo quiero una vida tranquila, no tengo por qué decirlo. Es mi vida privada, depende de mí, si quiero decirlo”, finalizó.

