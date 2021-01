La cantante Yahaira Plasencia empezó el 2021 a lo grande. Tras unas breves vacaciones, la salsera protagonizó un show virtual junto a su exgrupo Son Tentación y las cantantes Kate Candela, Ingrid Mijares y Gaby Zambrano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Y le dije no” compartió un extracto de su participación en el concierto virtual. Por si fuera poco, el clip estuvo acompañado de una sincera reflexión sobre su carrera artística.

“Encontrarme a mí misma ha sido un largo proceso, me he perdido tantas veces que he querido renunciar, pero entendí que cada paso cuenta, cada intento es un logro, que cuando una puerta se te cierra, hay otra que se abre”, escribió la popular ‘Patrona’ en su cuenta oficial de Instagram.

“Hace más de un año esta canción me abrió muchas puertas y prometo seguir dando todo de mi por ustedes mi #YahaLovers”, añadió la cantante de salsa, en referencia a su interpretación del tema “Y le dije no”.

Como era de esperarse, sus miles de seguidores se hicieron presente en los comentarios y expresaron su cariño hacia la salsera y su trabajo musical. “Que nada te detenga”, “admiro tu valentía y tus ganas de salir adelante”, “sabemos que seguirás creciendo, sigue así”, entre otros fueron los mensajes de sus fans.

Por otro lado, Yahaira Plasencia también anunció que volverá a la música con su cuarta canción bajo la producción de Sergio George. Incluso compartió un adelanto en sus redes sociales.

