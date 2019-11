La “Reina del totó”, Yahaira Plasencia, evitó decir si está distanciada de Jefferson Farfán, luego de que ambos se dejaran de seguir en Instagram, según una nota de “Mujeres al Mando”.

Sin mucho palabreo, Yahaira Plasencia le respondió al reportero de la siguiente manera: “Investiguen”. Luego añadió: “Yo estoy tranquila, estoy bien, con mis papás, mis hermanos. Que hablen, especulen, no pueden confirmar absolutamente nada (...) Yo sé dónde vivo, con quiénes vivos y lo que digan me da igual”.

Las conductora de “Mujeres al Mando” confirmaron que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán no se siguen en Instagram y se mostraron sorprendidas, sin embargo también dijeron que podría ser una estrategia ahora que en enero la salsera sacará su nuevo tema “Cobarde”.

Por otro lado, Yahaira Plasencia evitó hablar sobre la supuesta demanda que se entablarían Jefferson Farfán y Melissa Klug por la exposición de sus hijos.

“No me he metido en ese tema y no lo voy hacer. Ellos son los papás y ellos deben solucionarlo como mejor les convenga. Yo prefiero mantenerme al margen”, acotó la salsera.

Yahaira Plasencia explica si está alejado de Jefferson Farfán