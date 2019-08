La cantante salsera, Yahaira Plasencia, está en medio de la ola luego de que ayer confirmara que ha retomado su amistad con el futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia se animó a contar más y señaló que fue Jefferson Farfán quien dio el primer paso al escribirle por el lanzamiento de su más reciente tema "Y le dije no".

"Él me escribió por el lanzamiento de mi canción y todo", reveló Yahaira Plasencia, quien luego agregó que en realidad fue de ambos hablarse y que así se dio.

Yahaira Plasencia quiso dejar en claro que tener una amistad con Jefferson Farfán, quien fue su exnovio, no tiene nada de malo. “No le hacemos daño a nadie, no hay nada de malo tener una amistad. Tenemos una bonita amistad, si nos ven juntos, que nos vean porque no estamos haciendo daño a nadie”, resaltó.