Yahaira Plasencia realizó el último martes una trasmisión en vivo vía Instagram, donde reveló detalles inéditos sobre el escándalo que protagonizó al participar en una fiesta por su cumpleaños en una vivienda ubicada en Cieneguilla.

Y es que la salsera se quebró al contar que muchas personas cercanas a su círculo le han dado la espalda luego de que se hicieran públicas dichas imágenes de la intervención policial.

“Me han catalogado como delincuente, rata y está bien, me lo merezco, pero soy un ser humano. Siento pena, vergüenza. La mayoría me ha dado la espalda y está bien porque cometí un error horrible. Por favor tomen la estupidez que hice como el ejemplo de lo que no se debe hacer. Pude contagiar a mis papás, a mis hermanos, cosas peores”, comenzó diciendo.

“Cuando se enteraron, mi mamá no me quería ni ver, mi papá tampoco. Mi equipo de trabajo me dijo hasta aquí no más, Sergio en su momento también”, agregó.

“Yo me sentía morir al día siguiente porque todo el mundo me dio la espalda. Veía mi nombre por todos lados. Fue horrible. Hace muchísimo tiempo no me sentía así. Esta vez por una mala decisión mía”, finalizó diciendo entre lágrimas.

