Yahaira Plasencia se ríe tras pelea entre Jefferson Farfán y Zorro Zupe: "mira mi sonrisa"

Yahaira Plasencia se pronunció tras el distanciamiento entre Jefferson Farfán y el Zorro Zupe. Pese a que la salsera no quiso responder, mostró su sonrisa ante las cámaras.

Frente a las cámaras de "Mujeres al mando", Yahaira Plasencia se hizo la desentendida con las recientes declaraciones del Zorro Zupe, quien contó que se habría distanciado de Jefferson Farfán a raíz de su supuesta reconciliación con la "reina del totó".

"¿Con qué? ¿Quién dice eso?", expresó Yahaira Plasencia al "enterarse" del distanciamiento entre la "Foquita" y el Zorro Zupe.

"¿Cuándo ha dicho eso? ¿En serio? Yo estoy en mis cosas como para preocuparme en las cosas de otros", agregó la salsera.

Sin embargo, no dudó en reírse al escuchar sobre la pelea y aseguró que está sonriente: "No sé ni me importa, estoy tranquila, mira mi sonrisa".