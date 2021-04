Yahaira Plasencia decidió romper su silencio con la periodista de Latina, Thais Casalino, con quien se comunicó a través de mensajes de texto.

Según contó la conductora de “Mujeres al Mando”, le escribió a la salsera para saber por qué no aparecía en el parte policial, obteniendo respuestas.

De acuerdo a Thais Casalino, Yahaira Plasencia le respondió mediante mensaje de texto lo siguiente: “Ellos se han portado muy mal conmigo, no sabemos si se refiere a la policía, al que la grabó, a los de su centro de trabajo, no sabemos quién, pero dijo eso”.

Además, le habría asegurado que pronto saldrá a decir su verdad, pues aún está esperando que salga toda la información referente a ese día, cuando celebraba su cumpleaños. Al parecer habrían más videos que verían la luz.

“Tengo mucho que decir, también me dijo, y me dijo que lo dirá en su momento porque: ‘quiero que salga todo. Al parecer habrían mas videos que saldrían durante la semana’”.

Sobre la situación en la maletera me dijo: “Todos me preguntan por qué no fui a la comisaría, por qué no me llevó la policía si yo me escondí en esa maletera, por qué no me sacaron de ahí en vez de cerrar la maletera. Yo voy a salir cuando salga todo. Fueron muy malos conmigo”.

TE PUEDE INTERESAR