Yahaira Plasencia sigue triunfando en la música, pues hasta el momento es una de las artistas nacionales más sonadas y que ha logrado la tan ansiada internacionalización. Sin embargo, éxito de la salsera también está fuera de los escenarios, pues ha logrado encontrar el amor junto a su pareja Jair Mendoza, pese a las críticas.

Esta vez, la ‘Patrona’ se lució más enamorada que nunca acompañada del también cantante con quien asistió al aniversario de la popular Radiomar, en donde evitó responder y le restó importancia a las recientes críticas que recibió por parte de una de sus ex trabajadoras, quien la acusó de no cantar en sus presentaciones y dejarle todo el trabajo a sus ex músicos.

¨ La gente siempre hablará y estoy acostumbrada. Lo único que me queda es seguir trabajando para mi gente y el público que me respalda. No responderé a nadie que hable en mi contra porque hace tiempo he dejado de hacerlo ¨, indicó la ex pareja de Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia reafirma su amor por Jair Mendoza

La salsera se mostró feliz por los buenos momentos que viene atravesando en su carrera artística, y también agradeció lo bien que le iría en el amor junto a Jair Mendoza con quien lleva algunos meses de relación. . ¨ Estoy feliz, enamorada y enfocada en mi trabajo. Mis temas suenan en la radio y sobre todo sigo a Dios gracias trabajando duro. Les tengo un infinito agradecimiento a mi equipo y el público que sin ellos no podría avanzar en este difícil camino ¨, explicó la interprete.

Yahaira Plasencia no fue la única cantante que asistió al aniversario de Radiomar, junto a ella también estuvieron reconocidos artistas nacionales como Cielo Torres, Bembé, Brunella Torpoco, Farik Grippa, Jeinson Manuel, JP ¨El Chamaco¨, entre otros artistas.

Yahaira Plasencia junto a Jair Mendoza en Radiomar.

