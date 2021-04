Yahaira Plasencia realizó en exclusiva una trasmisión en vivo a través de su cuenta oficial Instagram, donde reveló detalles inéditos de la intervención policial de la que fue protagonista el último viernes en una casa ubicada en Cieneguilla.

“Es necesario pedir disculpas a todas las personas que se han sentido afectadas, tanta gente pasándola mal, amigos cercanos que están perdiendo familiares. Estoy haciendo esta trasmisión, no para justificarme, porque la infracción que he cometido es completamente grave, lo único que quiero es dar la cara y contarle como fueron las cosas”, comenzó diciendo.

“Yo recibí una llamada de un amigo y me dijo que vaya a una casa en Cieneguilla. Les dije a mi papá y mamá: ‘déjenme ir’, les pedí permiso (...) Fuimos antes del toque de queda. Luego vimos que llegaba mucha más gente y quisimos irnos porque sabíamos que nos estábamos arriesgando”, agregó.

“Tocaron la puerta y la gente se puso nerviosa. Entré en pánico total, atiné a correr y ver donde me podía esconder, abrí la maletera y me metí. Estuve 40 minutos dentro de esa maletera, me quedé paralizada, estaba en shock total (...) Salí de la maletera, me metí al asiento trasero del carro, llamé a mi hermano Jorge y ahí fue cuando llegó mi amigo, mi hermano, y nos fuimos”, expresó.

“Sé el error que cometí, no medí las consecuencias, no fue empática. Yo jamás alquilé una casa en Cieneguilla, no conocía a la gente que llegó. Actué de la peor forma, me han catalogado de todo y está bien. No hagan la estupidez que yo hice, he perdido mi trabajo. Yo me veo y me doy vergüenza”, finalizó diciendo.

