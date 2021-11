Yahaira Plasencia respondió a las críticas por supuestamente desafinar durante sus presentaciones de ‘El Artista del Año’. Las fallas en su voz fueron más evidentes en el versus con Estrella Torres, quien destacó frente a la ‘reina del totó'.

La expareja de Jefferson Farfán quiere callarle la boca a sus detractores y asegura que ha recibido halagos de cantantes y productores que no son del Perú.

“Como he recibido comentarios negativos, también he recibido comentarios positivos y de gente super profesional en la música, como productores y cantantes que no son de Perú, pero el comentario que más me interesa es el de Sergio George, a quien le encantó mi presentación. Siempre habrá gente malintencionada que va a hablar, es parte de la carrera”, dijo en entrevista.

De otro lado, reveló que en la próxima edición de ‘El Artista del Año’ sorprenderá con un pop latino de Thalía.

“Me estoy esforzando mucho, porque van a calificar más el baile, y es más complicado porque igual tenemos que cantar. En esta tercera gala tengo que estar más relajada porque en mis primeras presentaciones he estado nerviosa y eso me ha jugado en contra”, añadió.

Y sobre quién debería salvarse, si Elías Montalvo o Ruby Palomino, dijo: “No importa la experiencia que tengas en el escenario, ni cuánto tiempo tengas en el medio, lo que importa es lo que hagas en la pista esa noche. Además, no olvidemos que se quedará en competencia a quien el público más apoye, las reglas siempre han sido así, no es nada nuevo”.

