¡Fuerte y claro! Yahaira Plasencia realizó una trasmisión en vivo a través de su cuenta oficial Instagram, donde reveló qué fue lo que realmente pasó durante la intervención policial de la que fue protagonista el último viernes 23 de abril en una casa ubicada en Cieneguilla, donde se venía realizando una fiesta por su onomástico número 27.

Las conductoras Mónica Cabrejos y Thaís Casalino fueron las encargadas de entrevistar a la salsera durante el en vivo. “Lo siento, pero la verdad yo no te creo (...) Tú te fuiste a tonear, por irte a bailar, por irte a tomar un trago con el chico que te gusta hace que todos se contagien con este virus tan letal”, dijo la presentadora de ‘Al Sexto Día’.

“Mis papás me dijeron hasta el último que no vaya. Yo terca, estúpida, insistí y fui, y pasó todo esto. Sé la magnitud de la estupidez que cometí. Me he quedado sin trabajo, no tengo conciertos, tengo la espalda de las personas cercanas a mi”, dijo entre lágrimas la cantante.

“La mejor disculpa que le puedes dar a tu publico es un cambio de conducta. Hay mucha gente que te odia, pero no por envidia o por tu trabajo, sino porque están sufriendo y padeciendo con esta enfermedad... Te lo has ganado”, respondió Cabrejos.

“No es la primera vez que me siento con un gran peso en la espalda. Me duele ver a mis papás sufriendo. Cuando mi mamá se enteró, no me quería ni ver. Es horrible, veía mi nombre por todos lados, en todas las portadas, pero esta vez fue por una mala decisión mía”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR