El equipo de investigación del programa de Magaly Medina logró indagar un poco más sobre la vida personal de Yaqoob Mubarak, quien al parecer no estaría soltero. Y es que sus ‘Urracos’ lograron contactarse con la novia peruana del empresario, Sara Díaz, quien vive hace un año en Dubai.

La joven se mostró muy sorprendida y afectada por el ‘ampay’ que difundieron sobre el árabe entrando al departamento de Belén Estévez. Asimismo, indicó que se conocieron en Chimbote y que desde hace un año son pareja.

“No sabía sobre esto (el ampay). Mira lo que a mí me molesta en realidad de todo esto, es que ella da a entrever que tiene algo con él. Yo tengo el comunicado que va a salir ahora, porque soy la primera persona a la cual ha tenido que enviar el comunicado. Eso también creo que debería salir la señora a aclararlo que no tiene ningún tipo de relación con él”, confirmó.

Asimismo, Díaz se mostró muy indignada e indicó que quien debe dar la cara es Yaqoob. “Es que tampoco soy ciega, y no voy a poner las manos al fuero por nadie. Para encontrar a un mentiroso, hay que encontrar la verdad. Mira, ahorita no lo llames mi novio, de verdad no lo llames mi novio, porque el que tiene que salir a dar la cara es él”, comentó fastidiada.

Recordemos que el conocido empresario árabe fue captado por las cámaras de “Magaly TV, la firme" saliendo de la casa de la bailarina Belén Estévez en plena cuarentena decretada para evitar el avance del coronavirus. Según las imágenes, el multimillonario se retiró de la casa de la argentina después de permanecer dos horas al interior de la vivienda.

TE PUEDE INTERESAR