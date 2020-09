El empresario árabe, Yaqooq Mubarak, rompió silencio y anunció que está realizando “investigaciones” tras el reportaje que emitió Magaly Medina en su programa, el cual denuncia que el extranjero hizo falsas promesas a personas de bajos recursos.

Asimismo, Magaly Medina cuestionó la procedencia de la supuesta fortuna de Mubarak, ya que solo encontraron que es dueño de una pequeña empresa de chocolates.

Luego de cuatro meses, y alejado del Perú, el ‘millonario’ se pronunció a través de sus redes sociales.

“A mediados del mes de mayo del presente año, ante millones de televidentes, se me fueron atribuidos hechos que atentaron en contra de mi integridad familiar, mi honor y los valores que se me fueron inculcados desde muy joven. En consecuencia a ello y en virtud de la ética que me caracteriza, decidí tomar las acciones correspondientes con el fin de salvaguardar mi honor y reputación debido a que jamás permitiré que alguien atente contra mis seres queridos y mi círculo más cercano”, escribió el empresario en referencia a los informes periodísticos difundidos en “Magaly TV La Firme”.

Agregó que recopilará las denuncias de las personas que lo acusaron de no cumplir sus promesas y lo tildaron de “estafador”, según había señalado Magaly.

“En Perú estoy realizando investigaciones del por qué de los hechos, transcripciones de los que se dijo de mi persona en aquel programa y todo lo necesario con el fin de restablecer mi honor y tranquilidad, que se han visto tan afectados desde aquella bajeza. La verdad saldrá a la luz y confío en que la justicia y la divinidad siempre me protejan”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Yaqooq Mubarak?

La conductora de TV había señalado que ha buscado información sobre Yaqoob Mubarak, pues no es posible que se le conozca como un empresario millonario y no haya salido en ninguna revista económica.

“Ya lo hemos googleado un montón, no lo encontramos por ningún lado, solamente una tiendecita de chocolate en Baréin y que de verdad acá hay tiendas de chocolates más grandes que esas. Además, las dueños de esas tiendas de chocolates no tienen para repartir, por aquí y por allá, dinero”, señaló la conductora de TV.

“Algunos lo llaman estafador, pero lo llaman ellos”, comentó la ‘urraca’.

